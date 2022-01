Lazio - Atalanta, Dea favorita ma non troppo, occhio alla X: le quote del match

Questa sera all'Olimpico è in programma il big match della 23esima giornata di Serie A, Lazio - Atalanta. I biancocelesti hanno subito reagito alla sconfitta contro l'Inter demolendo la Salernitana e ottenendo il terzo successo nelle ultime cinque giornate. La Dea è invece reduce dal pareggio contro i nerazzurri, il secondo nelle ultime tre uscite dopo quella col Genoa. In virtù del vantaggio di sette punti in classifica, con una partita in meno, e per via del fatto che Immobile e compagni abbiano fatto fatica contro squadre di alto livello, i bergamaschi partono favoriti. Il segno 2 è dato a 2.24 da Betclic e 2.10 da Pokerstars. Vittoria dei padroni di casa segnalata a 3.25 su Unibet e 3.20 con Sisal. Pareggio invece quotato 3.75 da Betfair e 3.50 su William Hill.

PIOGGIA DI GOL - Lazio e Atalanta sono due "devote" al calcio offensivo, tant'è che possono vantare rispettivamente il terzo e il quarto attacco del campionato. I biancocelesti guidano la Serie A per quanto riguarda gli Over 2.5, ben 18 in 22 gare e nove consecutivi, mentre la Dea ne ha collezionati tre in meno. È dato a 1.61 da Unibet e 1.55 su Snai. Stando così le cose potrebbero essere i presupposti per spingersi fino all'Over 3.5 (quota 2.55 su Betfair e 2.50 su Goldbet). Le due squadre non sono nuove a partenze "scoppiettanti", la Lazio più dell'Atalanta ha segnato per prima in cinque delle sue ultime sette gare. Il fatto che ci riesca anche in questo caso è un'ipotesi data a 2.15 da Sisal e 2.10 su Betfair.

MARCATORI - Un gol di Immobile, a braccetto con Vlahovic in vetta alla classifica marcatori, è dato a 1.91 da William Hill, come primo marcatore invece a 4.33. Una statistica è interessante in questo senso: l'attaccante ha fatto centro nei primi tre match dell'anno solare per la seconda volta in carriera, mentre non c'è mai riuscito nei primi quattro. Atalanta tra le vittime preferite di Milinkovic-Savic (quota 3.20): solo con l'Inter ha segnato di più in A.

