Lazio - Atalanta, Delio Rossi: “Decisiva per Inzaghi, non per Gasperini”

L'ottimo percorso alla guida dell'Atalanta gli è valsa la chiamata della Lazio. L'apice della carriera di Delio Rossi, primo grande allenatore dell'era Lotito. In qualità di doppio ex, l'ex tecnico ha parlato della sfida si sabato ai microfoni di Tuttoatalanta: “Credo che sarà un match equilibrato. L'Atalanta ha più entusiasmo, ma sarà una sfida decisiva più per la squadra di Inzaghi che per quella di Gasperini. I nerazzurri si possono permettere un passo falso” - anche se ancora non è tempo di verdetti - “È presto per parlare di scontro Champions, ma dovrebbe esserlo: entrambe hanno lo stesso mister da anni. Una è meglio a centrocampo (la Lazio ndr), l'altra in attacco”. Anche se Zapata non sarà della partita: “Non so quanto peserà l'assenza del colombiano, specialmente in Champions. Ma la Dea non sta trascurando il campionato nonostante le sconfitte europee, e questo mi ha stupito".

