Lazio - Atalanta, Inzaghi: "'Mea culpa per il primo tempo, ma pari meritato"

Al termine di Lazio - Atalanta, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Simone Inzaghi, soddisfatto della reazione e del carattere messo in campo dai suoi nel secondo tempo: "Abbiamo dimostrato carattere? Penso che si sia visto. La squadra ha carattere, poi è ovvio che in alcune situazioni dobbiamo migliorare. L'Atalanta nel primo tempo ha dominato in lungo e in largo, così come noi nel secondo tempo. Adesso dovremmo cercare di migliorarci perché vogliamo di più e questo è il nostro obiettivo. Senz'altro va dato merito all'Atalanta, così come va dato merito alla Lazio per averci creduto. Noi ci abbiamo messo del nostro per vincerla. Dovevamo avere la stessa aggressività anche nel primo tempo. Gasperini polemico? Io penso che i due rigori siano netti. Ha parlato anche del rigore in finale di Coppa Italia quando prima c'era un'espulsione di Masiello per fallo su Correa. I due rigori non sono neanche da discutere. Gollini nel secondo tempo ha fatto delle ottime parate, così come Strakosha nel primo. I tifosi si sono divertiti, io e Gasperini un po' meno (ride, ndr)".

CAMBI AZZECCATI E IMMOBILE D'EUROPA - "I cambi ci hanno aiutato? Io penso che sia giusto un ammissione di colpe, io sono il primo ad aver sbagliato. Non sono stati tanto i cambi, perché avrei dovuto cambiare tutta la squadra, semplicemente abbiamo impostato un secondo tempo più aggressivo, sapendo che ho giocatori di qualità che possono fare grandi giocate in qualsiasi momento. Immobile tra i più forti d'Europa? Penso di sì. Ciro sta avendo dei numeri importanti con noi. Io parto del presupposto che i nostri attaccanti devono darci tanto e oggi nel secondo tempo hanno fatto la differenza".

Mister Inzaghi è poi intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "I ragazzi sono stati bravi, non era semplice riprendere una partita così contro l'Atalanta. Nella ripresa la mia squadra ci ha messo un grande atteggiamento, dando tutto. Nel primo tempo loro hanno dominato in lungo e in largo, nella ripresa siamo stati più bravi noi. Dopo l'intervallo ho voluto fare qualche cambiamento per disputare una partita più aggressiva. Non dovevamo farci avvolgere perché loro attaccano con molti giocatori. Ma il pareggio è meritato per quanto si è visto nella ripresa. Non è stato solo demerito nostro, va fatto mea culpa per l'approccio ma ci sono anche i meriti dell'avversario. Loro hanno meritato nel primo, noi nel secondo. È stata una partita intensa". Infine il tecnico ha presentato la gara di Europa League contro il Celtic: "Il Celtic è una squadra fisica, lo stadio sarà gremito. Dovremo gestire bene una partita ad alti ritmi, le squadre scozzesi giocano così e loro stanno facendo bene sia in campionato che in Europa League".

