Lazio - Atalanta, Muriel: "Che rabbia. In passato vicino ai biancocelesti" - VD

Una grande beffa per l'Atalanta. La squadra di Gasperini gioca un grandissimo primo tempo che sembra poter regalare un pomeriggio di festa ai nerazzurri, ma nella ripresa la musica cambia e la Lazio trova un'incredibile rimonta. A fine partita, in zona mista, questa la delusione di Muriel che, dopo la doppietta, è uscito dal campo con la squadra in vantaggio di tre reti: “Dopo il primo tempo dovevamo chiudere la partita e mantenere questo vantaggio. Sono arrabbiato come tutti i miei compagni che erano in campo. Quando sono uscito non pensavo potesse accadere. La Champions League? Abbiamo dimostrato tanto in queste prime otto partite. L’anno scorso abbiamo meritato il terzo posto e anche in questa stagione siamo partiti bene. Stiamo facendo un campionato fantastico e abbiamo tutto per arrivare in alto. Parlare di Scudetto sarebbe troppo, però abbiamo dimostrato di avere qualità e un gioco che ci permette di pensare in grande. Anche in Europa ci crediamo ancora, sarebbe un errore andare a giocare contro il City senza convinzione. Abbiamo già pagato dazio nelle prime due partite, ora vogliamo fare bene anche se non è facilissimo. Le voci di mercato? Il mio procuratore è di Roma e tante volte si è parlato di questa possibilità. Ma è lo stesso di Correa e avendo lo stesso ruolo quest’ultima estate non c’era la volontà di creare questa concorrenza”. (CLICCA QUI O SCORRI IN BASSO PER IL VIDEO COMPLETO)