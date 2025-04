Lazio, Auriemma e il quiz sul derby: "Se fossi nato a Roma avrei tifato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un quiz simpatico sul derby della Capitale quello condotto negli studi di Radio Cusano e che ha avuto come protagonista il noto telecronista napoletano Raffaele Auriemma timoroso - come confessato nel finale con grande ironia - di inimicarsi i tifosi di una delle due squadre o, addirittura, di entrambe. Di seguito le domande dei conduttori e le risposte.

Una parola per descrivere il derby di Roma?

"Atteso".

Il derby più bello d'Italia?

"Quello tra Lazio e Roma".

Roma o Lazio, chi arriva con più pressione?

"Per me la Roma, perché ha questa smania di dover entrare in zona Champions".

Chi ha più qualità in rosa tra le due?

"La Roma".

Fossi nato a Roma, che squadra avresti tifato?

"La Lodigiani del mio amico Claudio Bellucci".

Un calciatore che ruberesti alla Roma?

"Kone".

Un calciatore che ruberesti alla Lazio?

"Isaksen".

Chi ha il tifo migliore?

"Non mi permetto perché non ho mai vissuto un derby all'Olimpico".

La Lazio può vincere l'Europa League?

"Assolutamente sì. Mi piace l'allenatore che avrei voluto al Napoli se non fosse arrivato Conte".

La Roma secondo te andrà in Champions?

"No!".

Il tuo pronostico del derby?

"Per me finisce in parità. Ho fatto 0-0? Ma perché mi dovete far litigare con i tifosi della Roma e della Lazio? (ride, ndr)"