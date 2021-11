Lazio, Bagni: "Sarri ha bisogno di tempo per vincere. Sul Napoli..."

Napoli e Lazio vengono entrambe da una sconfitta in campionato, rispettivamente contro Inter e Juventus. Questo weekend si affronteranno in campionato ed entrambe hanno bisogno di tornare a vincere. Salvatore Bagni, in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, ha commentato così l'andamento di Sarri in biancoceleste e gli infortuni capitati ai partenopei: "Sarri ha bisogno di tempo per costruire e vincere e la Lazio è disposta a darglielo. Sono contento per lui. Le assenze del Napoli sono davvero importanti: Osimhen è stato imprendibile e Anguissa determinante in termini di fisicità ed equilibrio. Bisognerà vedere come si comporteranno i sostituti, che comunque sono personaggi del calibro di Mertens e Demme".