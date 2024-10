Lazio, Baiocchini: "Questi 3 giocatori mi hanno impressionato più di tutti"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il noto giornalista di Sky Manuele Baiocchini, ha tessuto le lodi della squadra biancoceleste, soffermandosi anche su alcuni singoli. Ecco un estratto del suo intervento: “La Lazio sta molto bene e credo possa fare un’ottima partita questa sera nonostante le rotazioni che ci saranno. Ad esempio in porta giocherà Mandas, ma la sostanza non credo cambierà molto perchè Baroni è riuscito a creare un gruppo molto coeso. Nonostante questo sia un anno di ricostruzione, i biancocelesti potranno togliersi belle soddisfazioni. I 3 giocatori che mi hanno impressionato più di tutti fino ad ora sono Tavares, Castellanos e Dia. Devo dire in realtà che Dia per me non è una sorpresa; tutti ora si stanno accorgendo delle sue qualità, ma io non ho mai avuto dubbi”.