Lazio, Ballarin decisa: "Zaccagni uno degli esterni più forti. In nazionale..."

È una nuova Italia quella che è uscita dall'Europeo. Si è leccata le ferite ed è rinata ripartendo dallo stesso commissario tecnico, ma con una verve diversa. Di diverso ci sono anche alcune gerarchie: Rovella e Maldini hanno esordito, Ricci scala posizioni, e così via. Sparito dai radar invece Mattia Zaccagni. L'esterno della Lazio non è stato convocato per le ultime due gare contro Belgio e Francia. Lo scetticismo dilaga. Nella giornata odierna, nell'editoriale per Sportitalia, la giornalista Valentina Ballarin si è espressa in maniera decisa sull'assenza dell'esterno azzurro nel gruppo azzurro: "Com'è possibile che Zaccagni sia fuori da questa nazionale? Finalmente c'è Rovella, ma non può non esserci il capitano biancoceleste. Nella Lazio che gioca il miglior calcio d'Italia, il ruolo di Zaccagni è fondamentale. È uno degli esterni più forti del campionato a mani basse. Vero che ha avuto qualche problema fisico nell'ultimo periodo, vero che Spalletti ha cambiato modulo, ma la qualità degli esterni nel calcio moderno fa sempre la differenza come insegnano le altre nazionali. Serve l'uno contro uno, serve imprevedibilità, serve creare superiorità numerica e soprattutto sono utili per cambiare modulo in corsa. Non possono esserci Raspadori e Maldini e Zaccagni no".