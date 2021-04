Lazio, Ballotta: "La Champions non dipende solo da lei, ma ha delle chance"

Sicuramente la Lazio il prossimo andranno giocherà in Europa, resta da capire se in Champions League o in Europa League. La speranza è quella di far parte delle big europee, ma per fare che questo accada andranno superate due squadre in classifica. Marco Ballotta, intervistato da TuttomercatoWeb.com, pensa che la squadra biancoceleste abbia delle chance: "Può sperare, non dipende solo da lei; le altre in corsa non tutte vanno forte ed è una bella lotta, andrà in Champions chi sarà più in forma a livello fisico e mentale. Atalanta e Napoli le vedo favorite. Poi se la giocano Juve, Milan e Lazio. I biancocelesti non dovranno avere gli alti e bassi avuti qualche tempo fa. E' stato comunque ritrovato pure Immobile dopo una serie di gare senza gol anche se non era in crisi perché si è sempre dato daffare. E Correa è in stato di grazia. Vedo una Lazio quadrata ora, Leiva è fondamentale per dare equilibrio e guidare la squadra".

DRAGOWSKI - "Non è il mio preferito, anche se ha fatto una buona stagione. Stilisticamente non mi aggrada più di tanto però bisogna essere anche efficaci".