Lazio, Ballotta: "Provedel? Un errore in amichevole ci sta, ma lui..."

Una vita dedicata al calcio, record su record battuti fino al momento del ritiro, arrivato oltre i quarant'anni. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex portiere Marco Ballotta, il quale ha vestito i colori della Lazio dal 1997 al 2000 e dal 2005 al 2008. Queste le sue parole in merito al portiere titolare biancoceleste Ivan Provedel:

"Provedel ha iniziato molto bene, sfruttando l’indecisione di Maximiano alla prima uscita. E’ il primo anno in una squadra di alto livello, ci può stare il calo, non va giudicato negativamente per alcune prestazioni non all’altezza in amichevole. Io ho giocato 39 partite a 34 anni, uno che non ha mai disputato gare con una certa continuità può riscontrare delle difficoltà. Magari lui sta pagando anche un po’ questo, perché adesso gli cambi le abitudini. Il fattore mentale è determinante: se le cose vanno bene mentalmente sei forte, poi dopo un errore è complicato recuperare. E’ un momento negativo, ci può stare ed è fisiologico. Quando hai tre gare in una settimana non c’è più un lavoro fisico, devi essere bravo a gestirti a livello mentale e liberarti della partita precedente per affrontare quella successiva. Per Provedel il bello viene adesso, perché adesso con le batterie cariche potrà dimostrare di essersi messo alle spalle un momento grigio. Secondo me ha tutte le qualità del portiere di livello, è chiaro che in una realtà così importante come la Lazio, devi metterti alla prova su palcoscenici importanti”.