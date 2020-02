Lazio, Balotelli vota Immobile: "All'Europeo da titolare, se lo merita"

Fin qui il solito Mario: poca continuità, espulsioni evitabili e i soliti capricci. Per un Balotelli che in molti avrebbero voluto titolare al prossimo Europeo, c'è un Immobile in stato di grazia. Il centravanti della Lazio non si ferma più: 25 gol in campionato in 22 partite, numeri impressionanti, tali da stropicciarsi gli occhi. Chi sicuramente avrà un posto d'onore nell'Italia di Mancini (e non può essere altrimenti), quello è proprio Ciro. Un posto meritato, conquistato sul campo. Anche a detta dello stesso Balotelli, che in un'intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport si è espresso in modo del tutto positivo sul collega di reparto: "Immobile? Ha il posto assicurato all'Europeo. Se lo merita". Poi una battuta in merito a due allenatori determinanti per la propria carriera calcistica: "Ho litigato con Mourinho e Mancini, e ti parlo di chi è stato importantissimo per me. A diciotto anni non capivo, ma non sono mai stato così stupido".

