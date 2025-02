Lazio, Baroni a Dazn: "Eravamo appannati, è un'occasione persa"

Al termine del pareggio per 0-0 tra Venezia e Lazio è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico biancoceleste Marco Baroni. Ecco le sue parole: "È un occasione persa, volevamo vincere la partita. Il Venezia ha fatto una partita di ritmo, sporca. Non è facile però dobbiamo andare avanti, ci deve servire. Anche nelle difficoltà dobbiamo alzare il ritmo, non sempre siamo riusciti a farlo. Non siamo contenti, ma non pè tutto da buttare. C'è mancata un po' di velocità di manovra, ervamo un po' appannati. Dele-Bashiru ha avuto uan distorsione alla caviglia, dobbiamo ancora verificare, si gioca ara pochi giorni quindi non sarà facile recuperarlo per quella gara. Loro erano molto bassi, pressavano molto e sic hiudevano bene. Dovevamo allungarli mentre spesso abbiamo cercato la manovra corta e questo ha permesso loro di spezzare il nostro ritmo e di sporcare la gara. Sono quelle che gare che se sblocchi cambiano completamente, altrimenti rischi di restare impantanato. Il percorso è ancora lungo, ora si entra nel vivo, sta a noi farci trovate pronti. Ho grande fiducia nella squadra, oggi ci mancavano anche due giocatori importanti. Il percorso è tracciato, noi vogliamo arrivare in fondo"