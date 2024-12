Lazio, Baroni a Dazn: "Marusic è un esempio. Oggi abbiamo sbagliato..."

Partita sofferta, ma gli uomini di Baroni sono riusciti con sacrificio e determinazione a portarla a casa. Il risultato finale è 1-2 e queste sono le parole che il tecnico biancoceleste ha rilasciato ai microfoni di Dazn nel post-partita: "Marusic è un titolarissimo, uno dei più importanti che abbiamo. È un esempio come uomo e come professionista. Nel secondo tempo ho cercato di mettere dentro gli esterni, abbiamo crossato tanto. Ci è mancata lucidità e precisione. Nei cambi abbiamo trovato più brillantezza e qualità. Sono contento della prestazione della squadra oltre che per il gol di Marusic. Sono partite complicate queste. Oggi abbiamo sbagliato tanti passaggi, ma è normale perché questa squadra negli ultimi 58 giorni ha fatto 13 partite, con 10 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Sono state tutte gare di grande intensità. Dobbiamo migliorare delle situazioni, li faremo con il lavoro, la squadra lo sa. Oggi gli faccio i complimenti, i ragazzi ci hanno creduto fino in fondo senza mai perdersi nei novanta minuti. La traversa? Dovevamo gestire meglio quella situazione, siamo stati fortunati".