Lazio, Baroni a Dazn: "Non si può iniziare le partite così! Abbiamo le risorse per..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il triplice fischio della partita contro l'Udinese, ai microfoni di Dazn, è intervenuto il tecnico della Lazio Marco Baroni per commentare la prestazione della squadra, individuando i motivi della sconfitta e facendo il punto sulle condizioni fisiche di alcuni calciatori:

"Non possiamo iniziare le partite così, è chiaro che sul primo gol c'è un condizionamento dovuto alla segnalazione del fuorigioco. Eravamo ben posizionati, ma ci siamo fermati e questo non può essere un alibi. Sapevamo che loro sarebbero partiti aggressivi. La squadra deve trovare maggiore concretrezza nelle due fasi, abbiamo fatto 30 cross, 48 ingressi in area, ci vuole più concretezza. Peccato, ma è una sconfitta che ci serve. Fisicamente eravamo un po' sporchi, ma ci sta in questo momento. Questa squadra ha le risorse e le condizioni per essere più efficace, tutto sommato la condotta della partita è stata buona. Il Milan? Abbiamo tanti aspetti su cui migliorare, dobbiamo farci trovare pronti".

LE CONDIZIONI DEI GIOCATORI - "Castellanos ha preso un colpo a fine partita, ma dovrebbe essere solo una contusione. Casale aveva un problemino, l'ho cambiato subito. Anche Marusic era affaticato, me lo ha detto quando ci siamo fermati, a fine partita però era a posto".