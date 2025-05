Lazio, Baroni a LSC: "Ci dispiace, ma non molliamo mai. La squadra ci crede e..."

Al termine dell'incontro con la Juve, per commentare il pareggio, ai microfoni ufficiali del club è intervenuto Marco Baroni. Queste le parole del tecnico della Lazio: "Non molliamo mai, ci dispiace perché abbiamo commesso un errore in tutta l partita e l’abbiamo pagato caro. Faccio i complimenti alla squadra e al pubblico, ci dispiace siamo consapevoli. Abbiamo eguagliato il record di vittorie esterne, ma ci dispiace perché manca vittoria interna. Più penalizzati dai risultati che non dalle prestazioni, lavoreremo ancora di più nelle ultime due partite e ci siamo”.

“Noi vogliamo essere protagonisti fino in fondo, sappiamo benissimo che sarà dura. La squadra c’è, ci crede e lo vuole per se e per i tifosi. E quindi Avanti.”

“Questo pareggio? Un punto, ci dispiace perché era una partita che secondo me senza quell’episodio potevamo vincerla. Resta la consapevolezza di una prestazione di spessore e di personalità, loro hanno una rosa pazzesca e noi abbiamo arginato tutto creando tanto. Non era facile, ma la squadra c’era”.

“È chiaro che le squadre vengono qua e si abbassano, attaccare a difesa schierata non è facile. Questo ha un pochino caratterizzato, abbiamo eguagliato il record di vittorie esterne sia in campionato sia in coppa. Siamo dispiaciuti, ma la squadra ha fatto sempre prestazioni. Spesso siamo stati penalizzati dal punteggio e non dalla prestazione, dobbiamo percorrere questa strada. La squadra ci crede non molla mai”.

