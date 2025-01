Lazio, Baroni a LSC: "Orgoglioso del percorso in Europa. Vogliamo il primo posto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della sfida contro il Braga, in programma giovedì 30 gennaio alle 21.00, l'allenatore della Lazio Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per presentare il match: "Vogliamo il primo posto. Quella di domani è una gara vera che non possiamo sbagliare perché siamo contati ma proprio per questo la squadra deve alzare ancor di più l’asticella nelle difficoltà. Domani serve una gara importante perché l’avversario è di livello e dobbiamo affrontarlo con il piglio giusto".

"Mi rende soddisfatto il percorso della squadra, come ha affrontato le partite creando sempre gioco affrontando le gare con coraggio che è quello che stiamo cercando di fare in campionato anche se è diverso. Siamo ancora feriti per la gara contro la Fiorentina dove l’avveresario ha raccolto quel poco che ha fatto e noi abbiamo pagato degli errori che sicuramente non dobbiamo ripetere se vogliamo crescere. La squadra domenica nelle difficoltà. Peccato, sarebbe stato bello poterla pareggiare".

Infine sui ragazzi della Primavera aggregati: "Non mi piace fare nomi, Balde ha già esordito. Sono gare in cui serve personalità, se ci saranno le condizioni qualche ragazzo della Primavera scenderà in campo".