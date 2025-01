Lazio, Baroni a Sky: "Derby? Ci batteremo forti. E sul mercato..."

Termina con la vittoria del Braga il match di Europa League contro la Lazio. La sfida valeva per i biancocelesti la possibilità di mantenere la propria imbattibilità nella competizione e poter ottenere il quarto successo di fila fuori casa. Niente di tutto ciò, ma la Lazio è riuscita comunque a mantenere il primo posto del girone unico. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico Baroni: "Derby? Mi hanno detto qualcosa ma faccio i complimenti alla squadra nonostante le difficoltà numeriche, una partita vera, ho visto giocatori che si sono sacrificati fuori ruolo. Adesso rimetteremo testa al campionato e poi alla Coppa Italia, mi interessa di recuperare energia e giocatori. Roma? Io credo che è una competizione meravigliosa e da ora troverai squadre di altissimo livello, in questa prima fase siamo alla finestra poi ci batteremo forti a prescindere dall’avversario. Approcci sbagliati? Preoccuparmi no, ma devo dire che sulla prima palla abbiamo sbagliato, perché i centrocampisti non hanno fatto una buona corsa all'indietro, abbiamo preso l’infilata sull’esterno che dobbiamo togliere, andare fuori forte. Questo è importante, sugli esterni i giocatori devono schizzare forti in pressione, non possiamo concedere metri. Dobbiamo concedere meno palloni come oggi. Mi dispiace, non deve diventare una fobia ma dobbiamo migliorarla. Aldilà di questo Gila si è dato di fare ha cercato la posizione come gli ho detto io, ha fatto una partita ordinata. I nostri centrocampisti ci sono mancati ma c’era voglia di recuperare, l’abbiamo fatto attraverso il sacrificio di squadra. Ho ribadito alla squadra l’importanza della partita anche se hai già raggiunto l’obiettivo. Potevamo trovare il gol, il loro portiere ha fatto buoni interventi, abbiamo messo in campo nuovi, Pedro non finirà mai di stupirmi, si è adoperato anche da mediano, costruendo anche da dietro. Rimetteremo testa a un lavoro in più.

Mercato? Il mio ruolo è di lavorare, la società cerca di fare il possibile, lo sa benissimo ma cerco di lavorare sui ragazzi. Ho detto che questo gruppo sta lavorando bene, ha raggiunto un livello importante, bisogna fare di più. Se arriva qualcuno a darci una mano ben venga, ma sono concentrato su di loro. Loro sanno di alzare il livello, nel girone di ritorno occorrerà questo".