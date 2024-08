Lazio | Baroni: "Dele-Bashiru? L'ho voluto premiare. Ecco cosa deve migliorare"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nella conferenza stampa al termine di Lazio-Venezia, Baroni ha parlato - tra gli altri temi - anche di Dele-Bashiru. Ecco le sue parole sul neo-acquisto biancoceleste: "Dele-Bashiru ha una grande potenzialità. È un ragazzo che deve capire il nostro calcio e per farlo deve allenarsi e giocare, gli daremo la possibilità di andare in campo (...) Deve migliorare nelle posture, spesso è chiusa e questo non gli dà possibilità di giocare avanti. Quando apre la spalla è devastante. Deve diventare un recuperatore di palloni, ma non è facile. Io ho seguito un po' il calcio da cui viene, per lui si tratta di uno uno stravolgimento completo, ma c’è una partecipazione straordinaria da parte sua. L’ho forzato e l’ho voluto premiare”.

