Lazio, Baroni e i problemi della fase difensiva: "Rispetto allo scorso anno..."

I problemi difensivi della Lazio sono evidenti. La squadra di Marco Baroni ha faticato notevolmente nel corso della stagione a mantenere la porta inviolata, subendo anche contro il Lecce l'ennesimo gol che ha portato i biancocelesti in una situazione di svantaggio. Nel corso della conferenza stampa post partita, il tecnico fiorentino ha commentato i problemi del reparto arretrato biancoceleste.

"Se parliamo di fase difensiva la squadra ha subito 110 tiri in meno nello specchio della porta rispetto all'anno prima. Ma adesso parlare di numeri è inutile, siamo qui a commentare una gara che deve far riflettere me e la società. Ho sempre difeso la mia squadra e lo faccio anche oggi assumendomi la resposanbilità della sconfitta perché questo è Marco Baroni. Con la prestazione di oggi abbiamo buttato via tutto il percorso della stagione".

