Lazio, Baroni fa chiarezza sui rigoristi: "Ho sempre una lista ma..."

Tre punti importantissimi quelli conquistati dalla Lazio che all'Olimpico batte l'Empoli per 2-1 grazie alle reti di Zaccagni e di Pedro. In mezzo anche un calcio di rigore sbagliato dal Taty Castellanos a cui Zaccagni ha ceduto il penalty conquistato da Dia. Proprio sui rigoristi il tecnico Marco Baroni si è così espresso in conferenza stampa: "Io ho sempre una lista, ma il rigorista va anche a momenti. A me piace il fatto che la squadra non sia egoista, come non lo è stata a Torino nel gol di Dia. Questo è un aspetto che non osservo molto. Quando ci sono queste situazioni si valutano molti fattori, Taty ha calciato un buon rigore e glielo ha preso con il piede, ne ritirerà sicuramente".