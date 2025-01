Lazio, Baroni fa il punto degli infortunati in vista derby: le parole

TUTTOmercatoWEB.com

Poco più di 48 ore al derby della Capitale che vedrà Roma e Lazio sfidarsi nel match in programma domenica 5 gennaio all'Olimpico. Intervenuto in conferenza stampa il tecnico biancoceleste Baroni ha fatto il punto anche sugli infortunati: "Domani test per Lazzari e Noslin, vediamo se possiamo portarli con noi. Dia sta facendo benissimo, io ho ancora dei dubbi, i ragazzi si stanno allenando benissimo, sono in difficoltà. Dia è entrato bene con l'Atalanta, poi da certi giocatori si vuole sempre il gol. Ma si è mosso bene, ha avuto una buona gestione della palla. Un giocatore importantissimo per noi, lo sarà anche domenica".