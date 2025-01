Lazio, Baroni spiega il motivo dell'espulsione: la ricostruzione del tecnico

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'espulsione di Marco Baroi in Fiorentina-Lazio ha lasciato di stucco. Raramente il tecnico biancoceleste si è visto così agitato in panchina, al punto da spingere Rapuano a estrarre il doppio giallo. La motivazione, in realtà, l'ha data il diretto interessato che, in conferenza stampa, è intervenuto così:

"Perché uscire dalla partita? Io ho sbagliato sono stato espulso ma non stavo protestando contro l'arbitro, io parlavo del tempo. La gente deve volere che si giochi a pallone, non che si perda tempo. Il tempo effettivo deve essere inserito, non ho parlato dell'operato dell'arbitro e non lo farò mai ma il sistema è assolutamente da migliorare. I ragazzi devono pensare ad andar forte, se vogliamo rimanere dove siamo dobbiamo migliorare nel gioco e nell'approccio di queste gare".