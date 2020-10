Lazio, Bastos: "Grande partita ieri. Grazie per il sostegno" - FOTO

Ha dovuto lasciare il campo alla fine del primo tempo per infortunio ma la sua prestazione fino a quel momento è stata ottima. Quissanga Bastos è sempre più vicino a rimanere nella Capitale dopo che per lunghi mesi in questa sessione di calciomercato è stato vicino alla cessione. Sicuramente una pedina in più per Inzaghi vista anche l'emergenza difensiva. Questo il suo post su Instagram riguardo il match di ieri contro l'Inter: "Andrà tutto bene. Grande partita ieri. Grazie per l'affetto e per il sostegno".

