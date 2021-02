Lazio - Bayern Monaco, ecco le maglie per Klose e Inzaghi - FOTO

LAZIO BAYERN MONACO - Il giorno è finalmente arrivato. La Lazio di Simone Inzaghi ospita il Bayern Monaco, campione in carica. Un match che vedrà il ritorno all'Olimpico di Miroslav Klose, attuale assistente di mister Flick. Il bomber tedesco ha lasciato splendidi ricordi nel popolo laziale che, purtroppo, non potrà tributargli il giusto applauso. La società, tuttavia, ha voluto omaggiare l'ex numero undici. A bordocampo è presente la maglia indossata da Klose nel match contro il Bayer Leverkusen, ultima sfida giocata dal centravanti in Champions League. Insieme a quella del teutonico, c'è ancche quella di mister Simone Inzaghi vestita nel giorno dei quattro centri all'Olympique Marsiglia.