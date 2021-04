Lazio - Benevento, le probabili formazioni: tornano Correa e Lazzari

Dopo le squalifiche scontate a Verona, la Lazio ritrova Correa e Lazzari che prenderanno posto in campo dal primo minuto. Non ci sarà invece Caicedo che, diffidato, è stato ammonito al Bentegodi. Il Benevento perde per lo stesso motivo Tuia, al suo posto pronto Caldirola, mentre sarà ancora indisponibile Moncini.

Serie A 2020-2021, 31ª giornata

Lazio - Benevento

Domenica 18 aprile 2021, ore 15:00

Stadio Olimpico di Roma

Probabili Formazioni:

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Insigne, Caprari; Gaich