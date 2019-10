Lazio, bentornato Lukaku: "Ora sono davvero felice..."

"Sono un po' ferito ma non ancora morto. Mi rialzerò e combatterò ancora". Jordan Lukaku è tornato, e lo ha fatto a modo suo. Con un assist vincente dalla sinistra. I ricordi di quella galoppata che valse la Supercoppa Italiana sembrano lontani, ma forse nemmeno troppo. Dopo aver sofferto per più di un anno, Lukaku è pronto per tornare ad essere la freccia in più nell'arco di Simone Inzaghi. Il belga ha commentato su Instagram il suo ritorno in campo: "Molto contento per la vittoria di ieri e per essere tornato in campo".

