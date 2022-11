Lazio, Bergomi: "Milikovic mai una polemica, ma in futuro..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'ultimo trenino direzione gironi di Europa League sta passando, la Lazio è pronta a salire a bordo verso quel che sarà del suo futuro. Tre punti in palio, Sarri e i suoi vorranno agguantarli per garantirsi il primo posto e la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Il Feyenoord è in attesa, il De Kuip è stra colmo e i 620 tifosi presenti della Lazio non attendono altro che il fischio d'inizio. Poco prima del match, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Giuseppe Bergomi: “Pedro decide subito quando entra, non aspetta niente. La gestione per questa sera mi sembra corretta per un giovane come Pedro. Milinkovic? E’ arrivato alla Lazio che aveva 19 anni, ora ne ha 27. L’atteggiamento è corretto, mai una polemica e mai forzato la mano, poi arriva un momento in cui ci deve essere l’ambizione personale. Sappiamo qual è il suo valore come giocatore, magari deve avere anche l’ambizione di confrontarsi una realtà diversa, non solo in Italia anche in Premier League che è un grandissimo campionato. A quel punto la Lazio potrebbe non agevolare, ma dentro la testa di ognuno di noi ci deve essere sempre la giusta ambizione”.