Lazio, Bergomi: "Si vede qualcosa di Sarri, ma quando manca Immobile..."

Stanca e incerottata, la Lazio esce dalla Dacia Arena con un solo punto frutto di una buona prestazione. Nel salotto di Sky Sport a fine gara, Beppe Bergomi ha espresso la sua disamina sui biancocelesti, in particolare rispondendo alla domanda se quella di questa sera sia già o meno la Lazio di Sarri: "Quale Sarri? Il mister ha dimostrato negli anni di sapersi adattare ai giocatori che ha a disposizione, vincendo anche al Chelsea e alla Juve. Ci sono delle cose del "Sarrismo", le vedi. Ma in fase difensiva continuano ad esserci problematiche. E quando manca Immobile si nota, anche se Cabral non ha fatto male. Questa Lazio, giocando in questo modo, deve sfruttare le ripartenze di Immobile, che oggi sono mancate e si è visto".