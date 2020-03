Lazio, Bergomi svela: "Nel '92 mi volevano sia i biancocelesti che la Roma"

Campione del mondo del 1982 e vera e propria bandiera nerazzurra. Giuseppe Bergomi ha dedicato la sua intera vita all'Inter vestendone la maglia per l'intera carriera. Eppure allo Zio di proposte per negli anni ne sono arrivate per lasciare Milano. L'opinionista televisivo le ha svelate a #CasaSkySport: “Ci sono stati due momenti, il primo quando Trapattoni allenava ancora la Juventus. Mi chiese se stavo bene all’Inter e io risposi che stavo benissimo. Mi disse: ‘Allora rimani all’Inter’. Poi subito dopo l’anno di Orrico, nel 1992. C’erano state delle difficoltà dopo i cinque anni con Trapattoni e le due squadre della Capitale, Roma e Lazio, si erano avvicinate entrambe. Poi però arrivò Osvaldo Bagnoli e mi disse in dialetto: ‘Ma tu dove vuoi andare, stai bene all’Inter'. Quell’anno facemmo un’annata straordinaria spaventando il grande Milan fino all’ultimo. Da lì poi sono rimasto sempre in nerazzurro”.

