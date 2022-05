Lazio, Berrettoni: “Cataldi? Gioca col cuore. E sulla mia esperienza..."

TUTTOmercatoWEB.com

L’ex attaccante della Lazio Emanuele Berrettoni, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ha analizzato la stagione dei biancocelesti soffermandosi anche su alcuni profili. Ma non solo. Nel corso dell’intervista si è lasciato andare anche a qualche ricordo relativo alla sua breve esperienza nella Capitale. Queste le sue dichiarazioni: “Considerando che è arrivato un allenatore nuovo, per la squadra e per l’ambiente penso sia stato un anno positivo. È stato raggiunto l’obiettivo Europa, la Lazio nella seconda metà del campionato ha espresso un bel gioco ed è quello che chiede l’allenatore”

ROSA - “Milinkovic e Immobile sono dei campioni. Con qualsiasi allenatore si possono calare nel modulo richiesto, sono la spina dorsale del gruppo. Cataldi? Ha fatto una gran stagione. È partito un po’ dietro e poi si è ritagliato lo spazio, lo ha meritato perché si è sempre fatto trovare pronto e con ottime prestazioni. La Lazio ce l’ha dentro, gioca col cuore e ci mette quel qualcosa in più che viene sempre apprezzato”

RICORDI – “Maglie? Tengo a tutte, le ho custodite perché sono ricordi emozionanti. Ho toccato qualcosa di bello e importante, ho fatto parte di un pezzo di storia di una squadra importantissima a livello nazionale ed europeo. Rosario Aquino? Purtroppo con lui non ho giocato però ho delle foto a casa, era un gran calciatore che sicuramente avrebbe fatto carriera. Sono cose che ti segnano nel profondo, fanno parte della tua vita. Sono legami forti che non passano negli anni. È difficile da spiegare”

INZAGHI E PINZI – “Li vedo bene, non mi sarei aspettato che facessero gli allenatori a questo livello ma visti i risultati devo dargli ragione. Simone in modo straordinario, è uno dei migliori in Italia e in Europa in questo momento. E su Gianpiero, dico che gli piace non so cosa gli riserva il futuro ma so che in questo momento è legato a Cioffi”

