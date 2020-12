Lazio, Bianchi: “Inzaghi non è in discussione, resterà a lungo”

Dopo la trasferta di Benevento, la Lazio è pronta a tornare in campo e lo farà domani sera contro il Napoli. I biancocelesti ospiteranno all'Olimpico la squadra di Gattuso priva di Mertens, Insigne e Osihmen. Di questo e molto altro ha parlato Rolando Bianchi, ex attaccante della Lazio, in un'intervista per Radio Crc: "A me il Napoli piace, sta giocando un bel calcio, poi è ovvio che avere tre elementi del genere fuori fa perdere potenziale offensivo. Inzaghi? Non credo sia in discussione, anche perché di alternative migliori non ne vedo. Non tutte le annate possono andar bene. La Lazio non è mai riuscita a lavorare con continuità a causa del virus, quindi credo sia questo il problema principale. Nonostante tutto, sono convinto sia una squadra con ottime individualità e quando avrà nuovamente la rosa al completo potrà fare grandi cose. Interesse dell’Inter per Inzaghi? È un allenatore che ha tanti estimatori, ha ottenuto ottimi risultati negli anni. Ci sta battibeccare con Lotito, essendo quest’ultimo un presidente con un carattere ben preciso, ma credo sia tutto risolvibile. Sono convinto che Inzaghi rimarrà ancora a lungo alla Lazio".

