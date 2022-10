Lazio, Biasin su Milinkovic: “Forte da una vita. Bisogna prendere esempio”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Sergej Milinkovic-Savic continua a prendersi la scena in Serie A. Negli studi di Mediaset, durante la trasmissione Pressing, il Sergente della Lazio è stato inserito con Leao e Kvara nella lista dei calciatori più incivilivi del campionato. Fabrizio Biasin, noto giornalista di fede interista, ha detto sul serbo: "Milinkovic è fortissimo, ma non nell'ultimo mese o dagli ultimi due. È forte da una vita in Serie A. Non si è mai imputato di voler andare altrove a prendere decine di migliaia di euro. Bisogna prendere esempio da un giocatore così, determinante e fortissimo. Ha dimostrato che si può diventare grandi anche rimanendo in Serie A. Lo vedo sempre sorridente. La cosa importante è stare bene in un posto e lui a Roma è felice".