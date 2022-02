Lazio - Bologna, Colomba: "Due squadre con crisi d'identità". E su Sarri...

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Franco Colomba ha parlato della sfida di domani tra Lazio e Bologna. L'ex allenatore ha espresso le sensazioni in merito alla partita: “Il Bologna vive una stagione un po’ tormentata dopo un buon inizio. Possiamo dire che molte formazioni, compresa la Lazio, questa stagione hanno avuto un andamento altalenante complice il Covid e le tante gare ravvicinate"

CRISI D'IDENTITÀ - "Al momento, sia la Lazio che i felsinei attraversano una crisi d’identità che non permette loro di trovare continuità. I biancocelesti stanno facendo fatica ad entrare nella mentalità del nuovo corso targato Sarri, ci vuole tempo per cambiare atteggiamento in campo. Se poi non arrivano i risultati, i calciatori abituati al vecchio corso possono mettere in dubbio i nuovi principi".

SARRI - "Forse anche Sarri potrebbe leggermente adattarsi all’organico a disposizione. Come tecnico ha le sue idee impostate secondo lo stile di un calcio moderno basato su una pressione alta, è un allenatore in grado di dare un’impronta alle sue squadre”.

Coppa Italia, Giudice Sportivo: confermato lo stop di Luiz Felipe, ammenda alla Lazio

Lega Serie A, la richiesta di ulteriore proroga alla Figc: la lettera di Percassi

TORNA ALLA HOMEPAGE