Lazio-Bologna: ecco perché Orsolini è stato escluso dal match

Uno dei grandi assenti del match di domenica scorsa tra Lazio e Bologna è stato sicuramente Riccardo Orsolini. Il fantasista è rimasto in panchina per tutti i 90' destando non poco scalpore. Infatti soprattutto nel finale quando i rossoblu erano già sotto nel punteggio sarebbe potuto essere un'arma importante per cercare di ritrovare la parità. Inizialmente la questione non ha avuto chissà quale risonanza, adesso però che il caso è di fatto rientrato, ecco spiegate le ragioni di mister Mihajlovic. In pratica sia Orsolini che Bonifazi (entrato poi per via dell'espulsione di Soumaoro) hanno fatto ritardo alla riunione tecnica pre-partita. Seppur sia stato lieve, il tecnico degli emiliani non ha perdonato l'accaduto e ha deciso di lasciare fuori l'ex calciatore dell'Ascoli. Il giorno dopo però sui social, per l'esattezza nelle stories di Instagram, il giocatore ha postato delle frasi piuttosto ambigue, senza però specificare a chi fossero rivolte: "Intelligenza è mettere sempre in discussione se stessi. Stupidità è mettere in sempre in discussione solo gli altri". Nessuna conseguenza. Orso si è già chiarito con l'allenatore. D'altronde è stato proprio il tecnico serbo ad insistere fortemente per la conferma dell'esterno offensivo, che dal canto suo spera finalmente di poter vivere la stagione della consacrazione.