Lazio - Bologna, la società annuncia delle iniziative per i tifosi: la nota

La Lazio lancia una nuova iniziativa e la promuove con la prima di campionato. Infatti, la società ha diramato un comunicato ufficiale per la partita contro il Bologna in programma il 14 agosto alle 18:30. La Lazio nella nota riportata sul sito ufficiale ha annunciato: "Nuove iniziative del mondo biancoceleste, in occasione della prima partita di campionato di Serie A di domenica prossima, Lazio-Bologna: le sezioni della Polisportiva danno appuntamento allo Stadio Olimpico, inizia dalla S.S. Lazio Plogging, la disciplina sportiva innovativa che abbina sport a cura dell’ambiente, jogging a raccolta di rifiuti mentre si corre".

PuliAMO insieme - In continuità con le tante iniziative sportive e sociali all’avanguardia promosse negli anni da tutto il mondo Lazio e alla luce della crescente sensibilità ambientale diffusa in gran parte della popolazione italiana e mondiale, la S.S. Lazio, assieme alla sezione del Plogging, alla Fondazione S.S. Lazio 1900 ed ai suoi tifosi, ha deciso di lanciare l’iniziativa “PuliAMO insieme”: a fine partita, fuori dallo Stadio Olimpico (appuntamento alle 20.45 alla fontana cosiddetta “della Palla”, fuori dai distinti Sud Est) chi vuole, potrà svolgere attività sportiva pulendo i luoghi di passaggio dei tifosi laziali. Un’iniziativa utile a ribadire l’amore ed il rispetto dei tesserati e dei tifosi laziali verso la città di Roma. Fuori dalla Tribuna Monte Mario, inoltre, per gli appassionati del genere, sarà possibile ammirare la Triumph TR3 Sport di Amedeo Donatone, della S.S. Lazio Automobilismo, che si è resa protagonista dell'edizione 2022 della storica Mille Miglia".