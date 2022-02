Lazio - Bologna, Mihajlovic: "Olimpico come casa, tifosi laziali sempre carini con me"

Ottima vittoria quella della Lazio di mister Maurizio Sarri che allo stadio Olimpico si è imposta sul Bologna grazie alla rete di Immobile su rigore e alla doppietta di Zaccagni. Proprio l'episodio del penalty è stato a lungo dibattuto alla fine del match dal direttore sportivo dei felsinei e sul tema è tornato anche il tecnico Mihajlovic ai microfoni di Dazn: “Il primo tempo è stato equilibrato, poi c'è stata l'occasione del rigore che sinceramente non ha mia visto dare in 40 anni di carriera. Quando abbiamo avuto il pallone l’abbiamo gestito male, nella ripresa abbiamo giocato meglio ma abbiamo preso due gol da contropiede. Non siamo riusciti a trovare una via di mezzo difendendo bene e attaccando meglio". (CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA CONFERENZA DI MIHAJLOVIC O SCORRI A FINE ARTICOLO)

"Sarri? All'inizio della gara ci siamo detti cose private. Quando torno all'Olimpico è sempre un piacere, i tifosi della Lazio sono sempre stati carini con me e li ringrazio. Mi dispiace di aver perso oggi come all'andata mi dispiaceva per i tifosi laziali anche se li avevo battuti".