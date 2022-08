Lazio - Bologna, quanti esordi all'Olimpico: è il momento di Vecino e Cancellieri

Sfida intensa quella che si sta disputando all'Olimpico tra Lazio e Bologna, nella quale non mancano brividi ed emozioni. A proposito di queste ultime, la ricorderanno sicuramente alcuni dei nuovi acquisti. Dopo l'esordio di Romagnoli, Provedel e quello sfortunato di Maximiano ecco il turno di altri due nuovi arrivati. All'82 Sergej Milinkovic Savic e Felipe Anderson hanno flasciato il campo per fare spazio a Matias Vecino e Matteo Cancellieri, pronti per la loro prima gara ufficiale con la maglia biancoceleste.