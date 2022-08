Lazio - Bologna, Sansone: "Peccato per l'espulsione, ma dobbiamo continuare così"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Primo tempo pirotecnico tra Lazio e Bologna: due espulsi e un gol a favore degli ospiti al netto del rigore siglato da Arnautovic. Prima di rientrare negli spogliatoi l'esterno rossoblù Nicola Sansone ha espresso il suo punto di vista ai microfoni di Sky Sport: "Peccato per l'espulsione di Soumaoro, però non è successo niente. Ora siamo in parità numerica e va bene così. In superiorità era più facile giocare sugli esterni, ora vediamo 10 contro 10 e speriamo di continuare così".