Lazio - Bologna, utenti infuriati con DAZN: arriva la risposta della piattaforma

AGGIORNAMENTO ORE 20:05 - A fronte di quanto fatto presente dagli utenti, DAZN è intervenuta tramite il proprio account Instagram. La piattaforma ha tenuto a sottolineare che: "Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l'inconveniente".

La Serie A torna tra i campi delle squadre italiane, tanto è l'entusiasmo dei tifosi nel poter tornare a rivedere la propria squadra. In questi minuti si sta disputando per la prima di campionato Lazio - Bologna e, se è vero che circa 42.000 tifosi sono presenti allo stadio è pur vero che quelli rimasti a casa stanno riscontrando molti problemi. Lo spiacevole evento riguarda proprio DAZN, piattaforma attraverso la quale la partita è trasmessa. Infatti, a centinaia di utenti appare il messaggio di errore che recita: "Qualcosa non ha funzionato. Siamo spiacenti, si è verificato un errore su DAZN. Riprova". Insomma, non è la prima volta che si registra un fatto del genere. Nel frattempo i tifosi restano infuriati dell'accaduto nel non poter vedere una trasmissione fluida e senza alcun intoppo.