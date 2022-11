Lazio, Bonanni: "Milinkovic fa la differenza, sta bene a Roma ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Prima il Mondiale poi in casa Lazio si discuterà del futuro di Milinkovic-Savic. Il serbo è un pilastro dei biancocelesti ma è anche un giocatore sempre al centro del mercato. La Juventus su tutte ha avanzato un'offerta per portare il serbo a Torino. Sul tema ha detto la sua Massimo Bonanni: "Lo reputo uno dei giocatori più forti in Europa nel suo ruolo. La Juventus, se deve ripartire da un giocatore, fa una grandissima cosa. C'è da capire la situazione con la Lazio, io credo che il serbo stia bene a Roma. Ha dimostrato negli ultimi anni di fare la differenza, sia in palleggio che in fase di realizzazione. Ha dei momenti di pausa, è vero, me negli ultimi 2 anni ha fatto uno step importante. Penso che la Lazio farebbe fatica a trovare un sostituto all'altezza. Mi sembra strano che non sia arrivata nessuna offerta per lui dalle big. E' uno dei più forti in Italia e in Europa", queste le sue parole ai microfoni di TMW Radio.