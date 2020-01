Lazio, Borozan: “Badelj voleva fare il salto di qualità, ma qualcosa è andato storto”

Qualcosa si muove anche in casa Lazio, almeno in uscita. Il calciomercato di gennaio è agli sgoccioli e i biancocelesti, Durmisi permettendo, stanno registrando le prime cessioni. Da Casasola a Berisha, la rosa inizia a sfoltirsi portando con sé anche le prime riflessioni in entrata. Una di queste potrebbe essere il ritorno a Roma di Milan Badelj, ormai fuori dal progetto Fiorentina e pronto al rilancio nella Capitale. La prima esperienza romana, però, non ha sorriso al croato. E non si è capito bene perché. Problemi tattici o caratteriali? Anche Vlado Borozan, noto procuratore e connazionale di Badelj, si è dimostrato perplesso ai microfoni di TMW Radio: “Non riesco a capire perché il rapporto tra Milan e la Lazio non abbia funzionato. Lui pensava di fare il salto di qualità e di diventare un punto di riferimento dei biancocelesti, come lo era anche in nazionale. Qualcosa si è inceppato e le ragioni di ciò restano ignare”. Chissà, magari l'eventuale Lazio-Badelj 2.0 potrebbe portare frutti diversi.

