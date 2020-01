Calciomercato Lazio: Casasola-Crotone, ci siamo. Vicini alla chiusura

CALCIOMERCATO LAZIO - È in lista per la Serie A ma in campo non si è mai visto. Praticamente neanche in panchina, a dire il vero. Il rapporto tra Casasola e la Lazio - iniziato ufficialmente un anno fa - non è mai decollato, anche se presto potrebbe farlo l'argentino. Direzione Calabria, Crotone. Ci siamo, l'affare è in chiusura e farebbe tutti contenti. L'ex Salernitana scenderebbe di categoria sotto la formula del prestito semestrale, con la possibilità di rendere il trasferimento definitivo in caso di promozione in Serie A dei rossoblu. Eventualità lontane, ipotesi delle quali si parlerà più avanti. Intanto quel che conta è che Casasola sta per lasciare la Lazio, solo accarezzata in questi mesi. Sei in prestito a Salerno, sei da separato in casa. Il matrimonio non ha funzionato, ci riproverà a Crotone: i calabresi hanno battuto la concorrenza di Cosenza, Empoli e Cremonese. Casasola ricomincia dalla Serie B.

