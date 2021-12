Lazio, Braglia su Reina: "Mi ha deluso, un portiere del suo spessore...."

Partito titolare ad inizio stagione, alcuni errori non sono stati perdonati a Pepe Reina che s'è visto costretto a lasciare la porta a Thomas Strakosha, tornato a difendere i pali biancocelesti non solo nei match d'Europa League. Sul rendimento dello spagnolo nel girone d'andata s'è soffermato Simone Braglia. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere ha espresso in questo modo il suo punto di vista sugli estremi difensori che l'hanno deluso di più: "Il terzo è Cragno, perché nel momento di difficoltà, se è bravo, può limitare il passivo e non sta rendendo come altri anni. Gli darei 5.5. Il secondo è Reina, perché credo che in una Lazio, un portiere del suo spessore doveva salvare qualche partita in più. Doveva fare di più dentro e fuori dal campo. Anche a lui dò 5.5. Il primo è Ospina, perché non mi ricordo in un Napoli che è in quella posizione delle partite importanti".

Lazio, da Immobile a Zaccagni: ecco la Vigilia di Natale dei biancocelesti! - FOTO

Lazio, Lotito - Sarri: la possibile data per la firma del rinnovo

TORNA ALLA HOMEPAGE