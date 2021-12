Lazio, da Immobile a Zaccagni: ecco la Vigilia di Natale dei biancocelesti! - FOTO

Ore di festa e di relax, di famiglia e amore. La Vigilia di Natale è arrivata e anche i giocatori della Lazio non hanno mancato l'appuntamento con il consueto cenone. Ristretto per alcuni. Come Ciro Immobile, ad esempio, alle prese col Covid e dunque in quarantena con la moglie e i tre figli. Ben più "esteso" per Lucas Leiva che, tornato in Brasile, ha avuto modo di riabbracciare la sua numerosissima famiglia. Marusic ha scelto la bella Istanbul per una "fuga d'amore" con la sua fidanzata, Milica, mentre Pepe Reina si è goduto la moglie Yolanda e i cinque figli, tutti rigorosamente con un pigiama in perfetto spirito natalizio. Cena fuori per Escalante e la moglie Delfina con il piccolo Luca, il bambino avuto solamente qualche mese fa. Luis Alberto è tornato in Spagna dove ha trascorso la Vigilia in famiglia. Famiglia "acquisita" quella di Luiz Felipe, che su Instagram ha condiviso lo scatto che lo ritrae in compagnia del suo preparatore e di un amico. Zaccagni è volato in località paradisiache con Chiara Nasti e, in serata, la coppia ha optato per l'esclusiva location del "Billionaire", mentre Strakosha, più innamorato che mai, ha atteso la mezzanotte insieme alla sua Esther. Di seguito, tutti gli scatti social:

