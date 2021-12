Lazio, Franco e il ricordo per Daniel Guerini sotto le feste: "Un bacione angelo mio" - FT

Il Natale, e le festività in generale, sono un'occasione per ricordare chi non c'è più. Damiano Franco ha subito pensato a Daniel Guerini. L'ex giocatore della Lazio ha condiviso lo spogliatoio con Guero per anni, prima che il brutto incidente stradale dello scorso aprile lo portasse via prematuramente. Su Instagram il difensore della Reggina ha scritto un pensiero dedicato all'amico: "Buon Natale soprattutto a te... 9 mesi senza di te... 9 mesi senza il tuo sorriso... 9 mesi senza un tuo messaggio... un bacione angelo mio! Buon Natale amico mio".

Pubblicato il 24/12 alle 17.20