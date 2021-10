Lazio, Brambati: "Con l'Inter sarà fondamentale come nel derby"

Finita la sosta, la Serie A può tornare a essere protagonista. La Lazio riprenderà il suo cammino in campionato dall'Olimpico, dove ospiterà l'Inter degli ex Inzaghi, Correa e De Vrij. Massimo Brambati, ai microfoni di TMW Radio, ha dato il suo parere sulla partita: "Sono d'accordo con le parole di Marotta, non c'è parità di trattamento. Non si spostano le partite per far rientrare i Nazionali in tempo. E' successo già con Napoli-Juventus, con i bianconeri che rinunciarono a diversi titolari ma nessuno si lamentò. E' un incrocio pericoloso soprattutto per la Lazio. Dopo il brutto stop con il Bologna, credo si ripresenti un test importantissimo di crescita per la Lazio. Come il derby, è una partita di fondamentale importanza per la crescita della squadra. Vorrei capire a che punto è questa Lazio".

LAUTARO MARTINEZ - "Se lo farei giocare visto il suo rientro in programma venerdì notte? E' l'errore che ha fatto Allegri contro il Napoli, quando non ha convocato neanche un sudamericano. Io li avrei portati tutti, poi avrei parlato a uno a uno per capire come si sentivano e capire chi schierare o meno. Anche solo la presenza ha un significato psicologico per le eventuali riserve".