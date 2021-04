Lazio, Brambati: "Immobile non ha mai perso la voglia di migliorarsi"

Sembrerebbe essere finito il periodo di crisi di Ciro Immobile. Prima di questa sosta per le nazionali, dove ha realizzato due reti, il bomber della Lazio è rimasto a secco parecchie partite. Ieri molte cose non gli sono riuscite, ma comunque ha capitalizzato l'occasione più importante quando si è trovato a 11 metri di distanza dal portiere avversario e ha regalato il definitivo 0-2 per l'Italia. A TMW Radio il procuratore Massimo Brambati ha parlato del suo temperamento: "Sono molto amico del suo procuratore. La cosa che mi preme sottolineare è che me ne parla sempre dal punto di vista umano, e sono sempre cose straordinarie. E' semplice, non ha mai perso la voglia di lavorare e migliorarsi. E' rimasto il ragazzino di una volta".