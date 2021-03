Lazio, Brambati: "Inzaghi nei pensieri del Napoli, Tare potrebbe andare alla Juve"

La Lazio e i suoi tifosi sono in attesa di sapere se il prossimo anno, sulla panchina, ci sarà ancora Simone Inzaghi o meno. La proposta di rinnovo del contratto è stata avanzata da Lotito mesi fa, ma il tecnico piacentino non ha ancora accettato. Il mister ha ricevuto anche varie tentazioni da altre società e, secondo Massimo Brambati, il motivo del tentennamento sarebbe questo. Il procuratore sportivo ha parlato a TMW Radio di questo e di altri possibili cambiamenti in casa biancoceleste: "Napoli, nei pensieri di Aurelio De Laurentiis c'è Simone Inzaghi. Mi è stato detto da un famoso procuratore che in estate ci sarà un bel valzer di panchine e anche di ds. Ad esempio la Juventus, se dovesse andare via Paratici, potrebbero arrivare Carnevali o Tare".