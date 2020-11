Lazio, Brambati: "Zenit abituato alla Champions, ma non è al livello di anni fa"

Massimo Brambati, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha detto la sua su Luis Alberto e sulle conseguenze per cui optare dopo le dichiarazioni di qualche giorno fa sui mancati stipendi: "Peccato perché è una società che ha portato avanti per anni un progetto tecnico importante che ha portato a casa risultati. Dispiace vedere delle difficoltà di questo genere su una base così importante, fatta da persone qualificate. A Luis Alberto lo multerei e basta, non me ne priverei in nessun modo. Dispiace che Inzaghi debba affrontare delle difficoltà del genere". Sulla gara di Champions League di questa sera tra Lazio e Zenit, infine, ha spiegato: "È abituato a giocare certe competizioni, ma non è a livello di qualche anno fa. Di sicuro non vorrà uscire dalle Coppe e quindi lotterà per giocarsi almeno l'Europa League".

