Lazio, Giordano: "Con lo Zenit una gara complicata. Sulle divergenze tra Lotito e Peruzzi..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex Lazio Bruno Giordano si è espresso sulle divergenze degli ultimi giorni tra Peruzzi e Lotito su Luis Alberto: "È una situazione complicata. Non mi priverei di sicuro di Luis Alberto e di Peruzzi. Giusta la multa, poi la parola finale è del presidente". Poi l'ex attaccante ha parlato della gara di Champions League in programma questa sera all'Olimpico tra Lazio e Zenit: "Delle altre del gruppo è quella che mi ha fatto l'impressione peggiore. Non è più quello di qualche anno fa, però se sottovaluti certe partite, rischi. Sono squadre abituate a giocare in Champions e certe partite possono trasformare i giocatori. Devi fargli gol il prima possibile, se va troppo avanti la partita sa difendersi bene. Anche loro si giocano molto, quindi sarà una partita difficile ma confido nella Lazio".

